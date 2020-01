Animal Rights voert eind februari actie bij Volys Valentijn Dumoulein

29 januari 2020

10u24 0 Lendelede Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en All For Animals gaan op vrijdag 28 februari actie voeren bij vleesverwerkend bedrijf Volys in Lendelede. Oppositiepartij N-VA vroeg op de gemeenteraad of de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Animal Rights organiseert regelmatig wakes en protestacties aan vleesverwerkende bedrijven. Deze ochtend was dat nog het geval bij Westvlees in Westrozebeke. Op vrijdag 28 februari volgt met Peaceful Turkey Vigil een nieuwe actie bij Volys in de Oudstrijderslaan. De actie gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht van start.

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Marnic Vandenbroucke (N-VA) of de gemeente op de hoogte was van de actie. “We zijn immers allemaal voor dierenrechten, maar anderzijds zijn we een landbouwgemeente en dus heb ik daar een dubbel gevoel bij”, zegt hij. “Het evenement wordt vredevol aangekondigd, maar er durven al eens groepen bij zo’n actie aansluiten die geweld durven gebruiken. Zijn er maatregelen getroffen om een normale werking van het bedrijf te garanderen?”

Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) verzekert dat de nodige maatregelen zijn genomen. “Ze hebben een aanvraag ingediend en die is goedgekeurd. We hebben ook contact opgenomen met de politiezone VLAS en de federale politie om die te bespreken en ook het bedrijf is op de hoogte. Er zijn de nodige afspraken gemaakt om alles goed te laten verlopen.”