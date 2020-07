Al vijf besmettingen bij Chiro Lendelede: ook lid leiding test positief na annulatie kamp Lendelede start met gemeentelijk tracingsysteem Valentijn Dumoulein

23 juli 2020

08u44 0 Lendelede Twee dagen nadat het kamp van de Chirojongens en -meisjes in Lendelede is geannuleerd door coronabesmettingen bij vier leden, heeft nu ook iemand van de leiding positief getest. De gemeente is met een eigen traceringssysteem gestart. De resultaten van de andere testen zijn voorlopig bemoedigend.

“We werden op de hoogte gebracht dat nog iemand van de Chiroleiding en speelpleinmonitoren positief is bevonden”, vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Deze monitor was het laatst actief op 10 juli bij de tieners en kwam niet op het terrein van het speelplein en ook niet op het D.O.C, waar zich speelpleinbubbels bevonden.”

De gemeentelijke crisiscel heeft ondertussen in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid een eigen tracingsysteem opgezet. “Hierbij wordt gevraagd aan de positief geteste monitor en de reeds positieve Chiroleden hun contacten op te lijsten en ons te bezorgen. Tevens worden de contacten opgebeld door het nationaal contacttracingcenter. Het Sociaal Huis staat in voor de coördinatie van ons gemeentelijk traceringssysteem. Ondertussen komen de resultaten van de gezinsleden en andere Chiroleden binnen en deze zijn voorlopig gelukkig negatief. We volgen dagelijks met de crisiscel alles nauw op.”