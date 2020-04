Afvalemmer en tuinmeubelen vatten vuur: schade beperkt VHS

11 april 2020

18u15

De brandweer repte zich zaterdagnamiddag iets voor 15 uur naar de Meikapelstraat in Lendelede. Daar was brand gemeld achter een woning. Een jongeman uit de buurt had dat opgemerkt en was zelf beginnen blussen. “Het vuur is ontstaan in een vuilbak”, zegt Benny Goemaere, bevelhebber van de Lendeleedse brandweerpost. “Allicht is daar iets blijven in smeulen. Ook een afvalzak en enkele plastieken tuinstoelen begonnen te branden. De situatie was echter snel onder controle. Alleen een muur liep wat schade op.” Bij de brand raakte niemand gewond.