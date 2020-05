Afval en houten paletten vatten vuur in serre in Lendelede LSI

25 mei 2020

14u27

Bron: LSI 2 Lendelede In een serre van plantenkwekerij Ingelbeen-Verlinde in Lendelede is maandagmiddag brand uitgebroken. Enkele houten paletten en wat afval bleken vuur te hebben gevat, mogelijk door de stralingswarmte van de zon door het glas van de serres.

Iets voor 13 uur steeg boven de serres van Hendrik Ingelbeen op de hoek van de Molenstraat en de Beiaardstraat in Lendelede een zwarte rookpluim op. Er waren ook twee doffe knallen te horen. De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse en stelde vast dat in een leegstaande serre midden het serrencomplex een hoop houten paletten, wat afval en een verfpot in brand stonden. Het vuur kon in enkele seconden gedoofd worden en veroorzaakte verder weinig schade. Door de hitte sprongen wel twee glaspartijen van de serre kapot. Mogelijk zorgde stralingswarmte van de zon door het glas van de serres voor de vlammen.