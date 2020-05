Afhaaldienst in de bib stopgezet Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

14u28 0 Lendelede De afhaaldienst in de bib van Lendelede wordt voorlopig stopgezet. Net als alle andere Vlaamse bibliotheken maakt de Lendeleedse bib de overstap naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise. Daarom is de bib volledig gesloten van maandag 25 mei tot en met dinsdag 2 juni.

Tijdens de sluitingsperiode is het niet mogelijk om gebruik te maken van de huidige afhaaldienst die door de coronamaatregelen is geactiveerd. Je kan geen materialen ontlenen, terugbrengen (ook niet in de inleverschuif), verlengen of reserveren. Ook het online systeem werkt niet. Alle uitgeleende materialen zijn automatisch tot 17 juni verlengd, dus je mag ze nog even bijhouden.