Achttien poetshulpen gaan (met mondmaskers) opnieuw aan de slag Valentijn Dumoulein

06 april 2020

18u55 8 Lendelede Achttien personeelsleden van poetshulpbedrijf Triamant Comfy zijn maandag na twee weken werkloosheid door de coronacrisis weer aan de slag gegaan. Goed beschermd met onder andere mondmaskers en handschoenen krijgen hun klanten hun vertrouwde poetsers weer over de vloer.

De achttien poetshulpen die het poetsen hervatten, werken in de regio Kortrijk-Izegem bij mensen thuis en stopten net als de meeste poetshulpen in België zo’n twee weken geleden als gevolg van de coronamaatregelen. Dertig andere poetshulpen bleven de hele tijd aan het werk in de leefbuurten van woonzorginnovator Triamant. Amper zes poetshulpen van Triamant Comfy - op het totaal van 60 - kiezen er zelf voor om het werk nog niet te hervatten, uit angst voor corona-besmetting.

“We zijn tevreden dat deze mensen echt opnieuw aan de slag willen. Uiteraard vinden we hun gezondheid op dit moment het belangrijkste. Om de veiligheid van zowel medewerkers als klanten te garanderen, hebben we daarom ook massaal beschermingsmateriaal aangekocht: veiligheidsbrillen, gelaatsmaskers, mondmaskers en handschoenen”, vertelt zaakvoerder Bart Baert.

Om de heropstart van de gestopte poetshulpen goed voor te bereiden, bracht Triamant Comfy ook de vraag van klanten in kaart. Het dienstenchequebedrijf contacteerde alle klanten waar de poetshulp was onderbroken. Eén op de drie klanten antwoordde positief op de vraag of ze de poetshulp wilden hervatten.

De heropstart van de Triamant Comfy-strijkdienst is moeilijker. Klanten mogen hun ongestreken was niet naar de strijksters brengen, want dat is een niet-essentiële verplaatsing. De strijksters mogen de was wel bij klanten thuis ophalen en terugbrengen.