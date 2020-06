Acht dagen rijverbod en 320 euro boete voor laagvliegers LSI

12 juni 2020

15u28

Bron: LSI 0 Lendelede Twee laagvliegers die op 2 januari langs de Rijksweg in Lendelede geflitst konden worden, kregen vrijdag van de Kortrijkse politierechter elk een boete van 320 euro en een rijverbod van 8 dagen.

Karel G. reed 126 kilometer per uur in plaats van de toegestane 70, Clement D. haalde 125 kilometer per uur. De Rijksweg in Lendelede vormt na tal van dodelijke ongevallen de voorbije jaren een klassieke flitslocatie. De lange rechte gewestweg nodigt wel uit tot hogere snelheden.