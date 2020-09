Aannemer vindt zes obussen bij wegenwerken in Lendelede Valentijn Dumoulein

04 september 2020

17u12 0 Lendelede Bij riolerings- en wegenwerken in de Ingelmunstersestraat zijn vrijdagmiddag zes obussen ontdekt.

Er vinden al sinds augustus wegenwerken plaats in de Ingelmunstersestraat en ook in de vlakbijgelegen Pastoor De Beirstraat. Het gaat om ingrijpende werken die in verschillende fases tot april 2021 duren. Bij die werken stootte de aannemer vrijdagmiddag op zes obussen. Die werden voorzichtig uit de put gehaald en later door ontmijningsdienst DOVO opgehaald. Ook de politie kwam langs om vaststellingen te doen. De buurt moest niet ontruimd worden.