Aanhangwagen knalt tegen geparkeerd voertuig in Lendelede

05 juli 2019

20u15

In de Stationsstraat in Lendelede is iets voor 16u een aanhangwagen tegen een geparkeerde BMW beland.

De aanhangwagen van een aannemer raakte los van het voertuig en kwam tegen een BMW terecht. Die BMW was van een vrouw die net op vakantie naar de Ardennen was vertrokken en haar wagen voor de deur van haar dochter had geparkeerd. De brandweer kwam ter plaatse om de gekantelde aanhangwagen opnieuw recht te zetten en de rijbaan schoon te maken. Er raakte niemand gewond.