500 liter mazout gestolen uit tank van geparkeerde vrachtwagen VHS

26 juni 2020

11u05 0 Lendelede Op de kleine parking waar vroeger het station van Sente stond, langs de Sint-Katriensteenweg op de grens van Lendelede en Kuurne, is eens te meer een brandstofdiefstal gepleegd.

Trucker D., die in de buurt woont, wilde vorige vrijdag ’s morgens wegrijden met zijn vrachtwagen maar dat was niet mogelijk. “Van zodra ik het contact aanlegde, kreeg ik een melding op het dashboard dat ik moest tanken”, vertelt de 53-jarige man. “Dat was bizar, want de avond voordien had ik de tank nog volgekapt op het transportbedrijf in Moorslede waar ik werk. Toen ik weer uitstapte, werd onmiddellijk duidelijk wat er gebeurd was. De dop van de brandstoftank was geforceerd, de tank zelf was leeg. Dat moet met een pomp zijn gebeurd, allicht naar een tank die opgesteld stond in een bestelwagen of zo.”

Niet de eerste keer

D. is niet helemaal verrast dat hij het slachtoffer is geworden van brandstofdieven. “In het verleden gebeurde dat hier ook al”, weet hij. “Daarom parkeer ik mijn vrachtwagen altijd met de voorzijde zo dicht mogelijk tegen de straatkant, zodat hij maximaal zichtbaar is. Maar als er ’s nachts een bestelwagen met gedoofde lichten naast mijn camion staat, valt dat natuurlijk niet erg op.” De politie is een onderzoek gestart.