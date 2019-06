340 standhouders op jaarlijkse rommelmarkt VDI

13 juni 2019

16u35

Bron: VDI 0 Lendelede De jaarlijkse rommelmarkt van de Gezinsbond vindt nu zondag 16 juni plaats. Er staan ruim 340 standhouders. Het is de achttiende editie van het evenement.

Het parcours van de rommelmarkt omvat de Winkelstraat tot aan de Langemuntelaan, Heulsestraat tot aan de Langemuntelaan, Kuurnsestraat, Nieuwstraat, Stationsstraat, Sint-Jozefsstraat, Kasteelstraat en het Dorpsplein. Er is animatie met orgeldraaier Bert Vroman en Koninklijke Harmonie Kunst & Eendracht zorgt iom 12 uur in zaal Lindelei voor stoofvlees en frieten à volonté. Volwassenen betalen 15 euro, kinderen tot 10 jaar 8 euro. Vooraf inschrijven voor het eten kan via 0475/36.28.89. In de namiddag doet de harmonie een rondgang langs het parcours.