19de eeuwse Hoeve Vercaemer verdwijnt onder de sloophamer: “Té bouwvallig om te renoveren” Valentijn Dumoulein

19 juli 2019

Bron: Valentijn Dumouelin 0 Lendelede Hoeve Vercaemer, op het domein van het Patrijzenbos langs de Kuurnsestraat, gaat dit najaar tegen de vlakte. Hoewel de gemeente het gebouw destijds aankocht om het een nieuwe bestemming te geven, volgt er nu toch een sloop. Het pand is té bouwvallig.

Hoeve Vercaemer staat ook bekend als Hoeve Klein Rodemont, genoemd naar de vroegere heerlijkheid Rodemont. De hoeve dateert wellicht uit de 19de eeuw, met een eerste vermelding op een kadasterplan rond 1830.“De hoeve is in een zodanig slechte staat dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden en we ze noodgedwongen moeten afbreken”, vertelt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Er is een sloopvergunning aangevraagd en we zouden graag half september beginnen slopen. We kochten de hoeve in 1999, samen met vijf hectare grond. Op die grond heeft het Agentschap Natuur & Bos bomen aangeplant en dat is nu uitgegroeid tot het Patrijzenbos. Er waren aanvankelijk plannen met het woonhuis, maar die zijn nooit concreet geworden.”

Niet meer stabiel

De vzw BIK (Buurtinitiatief Kuurne) was jarenlang actief op de site en renoveerde zelfs het bakhuis. Dat kreeg de naam Ovenbuur. Er wordt nog af en toe brood gebakken. Met Samentuin is er een nieuw sociaal project opgestart. Er ligt aan de hoeve een gezamenlijke moestuin en in een van de stallen worden verwaarloosde dieren opgevangen. “Die projecten blijven bestaan en ook de stallen zijn nog in orde, maar de hoeve was te bouwvallig geworden. Vooral de achterkant was niet meer stabiel”, gaat de burgemeester verder. “Het is spijtig dat BIK lange tijd niets met de hoeve gedaan heeft, terwijl er wel plannen in die richting waren. Daarom wilden wij het initiatief in handen nemen en er een ontmoetingsplaats van maken, maar nu blijkt het gebouw niet stabiel genoeg. Of er een nieuwbouw op die locatie moet komen? Dat is een denkoefening die we moeten maken en waar we in onze meerjarenplanning eind dit jaar duidelijkheid over zullen verschaffen.

Bevraging

De gemeente hield dit voorjaar al een bevraging onder de Lendeledenaars over wat zij graag op de site van Hoeve Vercaemer willen zien. “Een ontmoetingsplaats is een suggestie die vaak terug keert, maar hoe en in welke vorm beslissen we pas later dit jaar.

Oppositie reageert

Oppositiepartij N-VA is niet verrast door het nieuws. “We zijn nooit echt voorstander van een renovatie geweest”, vertelt Gudrun Debrabandere. “Het dossier is veel te lang blijven aanslepen, waardoor de hoeve er nu verwaarloosd bij ligt. Je kon er volgens ons ook maar weinig mee doen, en een renovatie zou te veel kosten. Zelfs een nieuwe polyvalente zaal op die locatie lijkt ons geen optie. De weg ernaartoe is gebrekkig en er is weinig tot geen parking. Laat dat domein gewoon groen zijn en maak er een nog grotere speelplek voor de jeugdbewegingen van.”

Politieke partij Trots op Lendlee pleitte wel voor een renovatie, maar betreurt dat alles te lang bleef aanslepen. “Als ze vroeger waren begonnen, was een afbraak niet nodig geweest", meent Francis Bonte. “Landelijke lokalen in dezelfde stijl zijn misschien een mooi alternatief. Als vergader- of speelruimte voor jeugdbewegingen of educatieve ruimte voor scholen. Horeca zien we minder zitten omdat de bereikbaarheid eerder beperkt is.”