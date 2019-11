141 km/u waar je 70 mag: 400 euro boete en 10 dagen rijverbod LSI

15 november 2019

11u47

Lendelede Een 33-jarige automobilist uit Ingelmunster moet een boete van 400 euro betalen en 10 dagen zijn rijbewijs inleveren. Dat besliste de Kortrijkse politierechter.

Op 2 december 2018 reed Frederic V. kort na middernacht 141 kilometer per uur op de Rijksweg tussen Lendelede en Kuurne. Op die plek is na enkele zware, dodelijke ongevallen slechts 70 kilometer per uur toegelaten. De man reed dus meer dan het dubbele en gaf zijn overtreding toe. Hij herinnerde zich uit zijn jeugd in Lendelede dat je op die plaats nog 90 kilometer per uur mocht rijden.