Marcel en Cecilia vieren briljanten huwelijksjubileum

Valentijn Dumoulein

10 september 2020

10u19 3 Lendelede Marcel Viaene en Cecilia Deblaere hebben recent hun briljanten huwelijsksjubileum gevierd. Door corona vond de viering niet in het gemeentehuis, maar bij hen thuis plaats. Het koppel is 65 jaar getrouwd en daar hoorden felicitaties van familie en het gemeentebestuur bij.

Marcel groeide met zijn twee broers en twee zussen op in de Kortemunteweg en ging later werken in de schoenfabriek Ameye in Izegem. Later werd dat de firma Combes, hij was ook nog even gemeentearbeider en eindigde zijn loopbaan bij de firma Libeltex. Cecila groeide met haar twee zussen in Izegem op, aan de hoek van de Lendeleedse- en Winkelhoekstraat. Toen ze twintig jaar was ,verhuisde het gezin naar Lendelede. Het koppel leerde elkaar kennen op de kermis aan café De Kotjesmolen. Na drie jaar verkering traden ze in 1955 in het huwelijksbootje. Ze kregen met Carine en Krist twee kinderen en zijn de trotse grootouders van Ellen, Mary-Beth, Eva en Femke. Met Jayden, Ottis en Francis zijn er ook al drie achterkleinkinderen. Sinds 2 mei verblifjt het koppel in een serviceflat bij woonzorgcentrum Aksent.