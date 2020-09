“Grootste drugslabo dat ooit in België werd opgerold”. Volgens parket konden in oude varkensstal in Lendelede 2 ton drugs geproduceerd worden

Lendelede

Het drugslabo dat dinsdag werd ontdekt in Lendelede, is wellicht het grootste dat ooit in België is opgerold. Speurders vermoeden dat in de oude varkensstal liefst 2 ton aan drugs konden geproduceerd worden. De naam van de vermoedelijke spilfiguur Charles K. (51) uit Oostende dook eerder al op in een onderzoek naar internationale drugssmokkel, maar zelf zegt de man weinig tot niets te maken te hebben met het drugslab. Samen met 7 anderen blijft hij wel een maand langer in de cel.