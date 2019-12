David Copperfield duimt voor goochelaar Steven Delaere in finale Belgium’s Got Talent

Valentijn Dumoulein

19 december 2019

06u30 34 Lendelede Vier jaar na zijn eerste passage in Belgium’s Got Talent is goochelaar Steven Delaere er opnieuw in geslaagd de finale van de populaire talentenjacht te bereiken. Toen strandde hij op een derde plaats, nu vrijdag mikt hij op niks lager dan het hoogste schavotje. Om dat te doen wil hij de “poëzie van magie” naar boven halen en geeft hij er een persoonlijke touch aan.

Als je zelfs goochel-scepticus Stan van Samang kan overtuigen, dan zit het wel snor met je act. Dat bleek tijdens de auditieronde van Steven. Toen goochelde hij een fles wijn uit een ballon voor de zanger, maakte hij uit vuur een roos voor An Lemmens en maakte hij geld uit water voor Dan Karaty. In zijn halve finale schakelde hij nog een paar versnellingen hoger en verbrak hij op magische wijze het werelrecord Rubik’s Cube oplossen. De act van de naar Gent verhuisde Lendeledenaar deed de jury met verstomming slaan en zij beloonden hem met een ticket richting finale, nu vrijdagavond live op vtm.

Persoonlijk

“Dat live-aspect wordt een extra uitdaging, maar ik ben er klaar voor”, reageert Steven. “Ik heb een nieuwe act op maat van het programma gemaakt. Het gaat om verschillende ideeën die samen komen tot één act, een verhaal dat ik altijd al wilde vertellen. Het wordt iets totaal anders dan dat ik tot nu toe gebracht heb. Een kans om goochelen eens op een totaal andere manier aan het publiek te laten zien. Het wordt een persoonlijk verhaal waarin de poëzie van magie zo naar boven komt dat het bijna zelfs een theaterstuk wordt.”

Steun van Copperfield

Steven krijgt voluit steun van het thuisfront. In Lendelede voeren vader Johan en moeder Katelijn al enkele weken volop promo en vrijdag zijn ze er live bij om hem te steunen. “We voeren uiteraard campagne via sociale media en hebben ook al heel wat flyers uitgedeeld”, zegt Johan. “We hebben ook een speciaal promofilmpje gelanceerd met een boodschap van de Amerikaanse goochelaar David Copperfield, waarin hij Steven succes wenst.” Hoe dat precies gelukt is? “In het UZ Gent werk ik mee aan Project Magic Belgium, waarin goochelaars op bezoek gaan op de kankerafdeling en er kinderen enkele trucs aanleren. Het gaat om een initiatief dat indertijd door Copperfield is opgestart en via via is het hen gelukt om hem een boodschap voor mij te laten insturen. Ik vind het alvast een hele eer.”

Zelfzeker

Vier jaar geleden behaalde Steven een mooie derde plaats, maar dit keer mikt hij hoger. Het grote verschil met toen is volgens hem zijn ervaring. “Technisch ben ik misschien niet beter geworden, maar in mijn afwerking wel. De lat ligt hoger, er zitten meer details in mijn act en de aanpak is professioneler. Bovendien ben ik in de loop der jaren meer zelfzeker geworden, onder andere in mijn tempo van spreken.”

Steven gaat straks dus voluit voor een eerste plaats, maar hoe hoog schat hij zelf zijn kansen in tegenover de concurrerende acts? “Een moeilijke vraag, want het is een beetje appels met peren vergelijken. De acts zijn zo divers dat vergelijken moeilijk wordt. Mijn voordeel is dat ik de enige goochelaar ben die overblijft en daardoor val ik wat meer op. Bovendien blijft magie meer hangen. Mensen willen naar de oplossing zoeken en er wordt over gesproken.”

De finale van Belgium’s Got Talent is op vrijdag 20 december om 20.35 uur op vtm te zien.