Leef je uit in een waterpark of ga op trollenjacht: 15 tips uit heel Vlaanderen voor de laatste dag van de zomervakantie

ANTWERPEN

Wie zegt er nu ‘nee’ tegen een potje minigolf? Al kan het ook wat specialer, en dat bij pretwalhalla ‘Total eXperience’ in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht), waar je kan lasershooten, kegelen, padellen... Maar er is dus ook een indoor neon minigolf. Je krijgt er geen klassieke witte golfballetjes, maar exemplaren in flashy kleuren. Je wandelt er de ‘glow in the dark’-wereld binnen en komt terecht in een tropisch regenwoud. Vooral het blacklight-decor zorgt voor veel beleving. De totempaal op de hole bijvoorbeeld. Het krioelt van exotische dieren: een zebra, giraf, olifant, krokodil, neushoorn, slang, tijger... Ook op de muur zie je jungletaferelen. Het proberen waard!

Volledig scherm Onze reporter Ewoud Meeusen ging samen met zijn vrienden Jonas en Astrid de indoor neon minigolf uittesten in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht). Deze hole viel alvast niet te missen. © Tessa Kraan

Wat is er leuker dan een kajaktocht op het zachtjes stromende water van waterloop de Kleine Nete? Een rustgevende tocht van ongeveer 25 kilometer die iedereen op eigen tempo kan afwerken. Zelfs de lengte van het traject kan ingekort worden door de vele tussenstops onderweg. “Waar kan je meer van de rust en de natuur in de Kempen genieten dan in een bootje op deze natuurloop”, klinkt het. Starten doe je aan de watermolen van Retie waar de start van de kano- of kajaktocht op de Kleine Nete zich bevindt. Kronkelend tussen het mooie groen kan je genieten van de rust en de natuurpracht van de Kempen.

Nu Tomorrowland alweer enkele weken achter ons ligt, zijn de deuren van De Schorre weer geopend voor het grote publiek. De mogelijkheden in de voormalige kleiput zijn groot. Van een potje minigolf of een tochtje met de waterfiets tot een klauterpartij aan de klimmuur: het kan hier allemaal. Maar je kan er ook naartoe om op trollen te gaan jagen. Er hebben er zich maar liefst zeven in heel het recreatiedomein verstopt. De wezens zijn tussen de 6 en 18 meter hoog en zijn gemaakt met oude pallets, gerecycleerd hout, afgebroken takken en omgevallen bomen. In principe heb je aan een wandeling van zo’n 2,5 kilometer voldoende om al de zeven exemplaren te kunnen zien. Alleen houden sommige trollen zich erg goed verborgen, ogen openhouden is dus de boodschap.

VLAAMS-BRABANT

Hou jij van klimmen? Dan moet je op het voormalige terrein van maïsfabriek Stordeur langs de vaart in Leuven zijn. Daar vind je een grote, moderne klimzaal met een uitgebreid eetcafé. “Ik denk dat één van onze grootste troeven de toegankelijkheid van De Stordeur is. Van jong tot en oud en van volledige beginners tot gevorderden: iedereen is welkom in onze klimzaal. We geven dagelijks drie keer een gratis initiatie voor beginners en in de lengtezaal voorzien wij routes voor elk niveau klimmer tot 15 meter”, vertelt Stien (30) van De Stordeur. “Voor de kleinsten vanaf 4 jaar hebben we een aparte funhall waar ze, onder begeleiding van een volwassene, op een speelse en veilige manier kunnen kennismaken met de sport.”

Volledig scherm Kajakken op de Demer. © PGA

Of ben je meer fan van bevers? Dan kan je in Leuven op beversafari. Anders dan de Afrikaanse variant is deze beversafari niet per camouflagejeep, maar te voet, met de rugzak omgegespt. Een wandeling van een achttal kilometer dwars door beverterritorium brengt de avonturier naar het afvaarpunt in Korbeek-Dijle, vanwaar een tocht per boot de beverspotters terug naar het vertrekpunt brengt. Het Packraft, een opblaasbare kano, en de peddel passen mooi in de rugzak. Verder heeft een beveravonturier enkel stevig wandelschoeisel, een verrekijker en een lunchpakket nodig.

Behalve op de Kleine Nete in de Kempen kan je ook kajakken op de Demer, in het prachtige Hageland. Verken de natuur en vaar doorheen verschillende Hagelandse gemeenten. Onder meer Kajakdemervallei, Fun2Rentbiedt en The Shelter bieden tal van kajaktochten aan, zowel korte als iets langere.

LIMBURG

La dolce vita... Voor de goede verstaander: ‘het zoete leven’, maar dan op z’n Italiaans. En wat is er nog Italiaanser dan een Vespa. De intussen iconische tweewieler begon aan een steile opmars na de Tweede Wereldoorlog, toen het Italiaanse bedrijf Piaggio geen vliegtuigen meer mocht bouwen. De ‘wespen’ die wel gebouwd mochten worden, veroverden in een mum van tijd ook ons land. In Haspengouw waren ze al langer te zien, maar nu kan je er ook mee freewheelen doorheen Noord-Limburg. Starten doe je aan Café De Markt in Overpelt, waar de uitbaters anderhalf jaar geleden begonnen met ‘Vespa Verhuur’. Behalve alleen maar rijden, kan je er ook voor kiezen om een picknickmand mee te nemen en je kan onderweg ook stoppen voor een lekkere maaltijd op een gezellig terras.

Volledig scherm Kruiwandelen in Heers. © Karolien Coenen

“Hier is geen waslijst met regels. Je mag van alles afspringen, maar niét als er mensen op de glijbaan aan het klimmen zijn. Je wil niet dat iemand onder jou komt te liggen, hé. Hoor je aan het einde twee keer een fluitsignaal, dan kom je weer uit het water en is de volgende groep aan de beurt. Veel plezier!” Aan het woord onze journaliste die het Aquapark van Terhills uittestte. Het waterpark is maar liefst 2.000 m2 groot en telt 64 opblaasbare obstakels. Van de ene opblaasattractie wiebel je naar de andere, maar als je je even misstapt... Dan maak je een plons in het water.

Iedereen die dagelijks Haspengouw doorkruist met de wagen, passeert alle prachtige uithoeken van de regio. Als het weer het toelaat en de benen willen mee, zit er ook al eens wandeling of een fietstocht in, maar Haspengouw met de kruiwagen ontdekken? Ja, ook dat kan, en wel sinds twee jaar bij de Alfonsinehoeve in Heers. Hilda en Jean pimpten de kruiwagens van hun melkveeboerderij tot comfortabele exemplaren met stro, kussens en juten bekleding. Goed voor een heerlijk luie tocht door de streek! Wie de kruiwagen mag duwen, heeft wel wat minder geluk, maar ook daar heeft Hilda een oplossing voor: “De sleutel in het contact steken, draaien en gaan! De kruiwagens gaan geen 20 kilometer per uur hè, maar bergop ga je toch content zijn met de hulp.”

WEST-VLAANDEREN

In Venetië moet je sinds kort een ticket kopen om de stad te mogen bezoeken, maar gelukkig mag je het ‘Venetië van het Noorden’ nog zonder toegangskaartje binnen. In Brugge overvalt je telkens weer het buitenlandgevoel wanneer je die romantische stad induikt. Een gevoel dat overigens tijdens de zomer alleen maar versterkt wordt. Zomer in Brugge is zoals een citytrip naar Rome of Praag: kuieren door de smalle steegjes, passeren aan de lekkerste restaurants en je vergapen aan eeuwenoude architectuur. Brugge is met andere woorden nooit een teleurstelling.

Volledig scherm Met het zonnebootje van 't Buitenbeentje op de IJzer in Diksmuide. © GUS

Zin om de IJzer eens te bevaren met een zonnebootje? Dan ben je bij het recreatiebedrijf Buitenbeentje aan het juiste adres. Met de steun van het stadsbestuur kocht de familie Van Nevel enkele bootjes die varen op zonne-energie. Hoewel het bootje maar 6 tot 8 kilometer per uur vaart, heb je niet het gevoel dat je aan het treuzelen bent. Zowel achter het stuur als liggend op de comfortabele kussens kan je volop genieten.

Industrieel erfgoed. Zo staat de oude elektricititeitscentrale Transfo in Zwevegem, die al sinds de jaren 70 niet meer in gebruik is, geklasseerd. Sinds 2003 zijn er al heel veel restauratiewerken gebeurd. Het doel: de elektricititeitscentrale in ere herstellen én uitbouwen tot een toeristische hotspot. “Het is nu al een waardevolle locatie vanwege de vele activiteiten en evenementen die er plaatsvinden, maar de site wordt in de toekomst nog verder uitgebouwd”, aldus burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld). Je kan er een ritje met de tandem maken, een deathride uittesten, proberen ontsnappen uit een escaperoom en nog veel meer.

OOST-VLAANDEREN

“Het hoeft niet altijd de cinema of het zwembad te zijn. Welke leuke zomeractiviteiten zijn er nog in de regio?” Familiepark Harry Malter in Destelbergen is zeker een optie, voor wie kinderen heeft. Ideaal voor peuters en kleuters, luidt het op de website, maar onze journaliste testte of je daar ook een 9- en een 12-jarige kunt bezighouden. Vinden kinderen die gewend zijn aan digitaal amusement, swipen en snelheid in pakweg Plopsaland ook de charme van een kleinschalig en ietwat oubollig familiepark leuk? Spoiler alert: ja.

Volledig scherm Hier ziet u een amateurracer die er in slaagde geen enkele ronde foutloos af te werken. © DVEG

Hmm... eFoil... Tot voor kort hadden we net zoals u nog nooit van gehoord, maar in de watersportwereld is de nieuwe vorm van surfen aan een steile opmars bezig. Om te eFoilen heb je geen wind of golven nodig. De aandrijving gebeurt elektrisch en de surfer bedient de snelheid met een controller in zijn hand. Bij de juiste snelheid en gewichtsverplaatsing komt het surfboard uit het water. Door de verminderde weerstand heb je het gevoel dat je vliegt. Dat alles kan op de Del Mare-plas in Waasmunster.

In de Sint-Niklaasstraat in Gent, vlak aan de Veldstraat, opende Chronos Racing afgelopen zomer zijn deuren. Zij kwamen toen met een uniek concept op de proppen: een realistische race-ervaring bieden aan de hand van bewegingssimulatoren, een koptelefoon en een VR-bril. Een onwaarschijnlijk staaltje technologie met een verbluffend resultaat. Droom je er dus van om met een snelheid van 300 kilometer per uur in de Gentse binnenstad te rijden? Dan ben je bij Chronos Racing aan het juiste adres. Perfect dus voor een leuke uitstap om deze zomervakantie af te sluiten.

