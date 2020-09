Zaterdag opendeur in lokaal dienstencentrum De Kring Erik De Block

04 september 2020

11u03 0 Ledegem Op zaterdag 5 september wordt in lokaal dienstencentrum De Kring langs de Hugo Verriestlaan in Ledegem van 10 tot 17 uur het programma voor het najaar uitgebreid voorgesteld.

Door het coronavirus is de opendeur dit jaar beperkt tot één dag, in plaats van een volledig weekend. De Kring heeft een ruim aanbod van diensten, informatie, buurtwerking, workshops, cursussen en clubwerkingen. Daarnaast kan je er terecht voor sport, beweging en recreatie. Er is dus voor elk wat wils.

Tijdens de opendeurdag zijn er diverse demonstraties en uitleg door lesgevers. Inschrijven ter plaatse is mogelijk. Ook vrijwilligers zijn welkom, want ze zijn een onmisbare schakel in het lokaal dienstencentrum.