Zaterdag Flower Power in de Kasteelstraat

04 oktober 2019

De Kasteelstraatfeesten zijn toe aan al bijna vijftig edities. Centraal thema zaterdag is Flower Power. Of in de jaren zestig en begin de jaren zeventig de tijd van de hippies, overgewaaid uit de Verenigde Staten. De feesttent bevindt zich in het deel tussen de verkeerslichten tot aan het kruispunt met de Oekensestraat. In de voormiddag komt de schoolgaande jeugd aan bod. Om 9. 30 uur opent het knutselatelier de deuren en staat alles er in het teken van het thema flowerpower. Nieuw is een kinderfuif van 11 uur tot 12.30 uur

Vanaf 13.30 uur is er dan een rondrit. Het is de bedoeling dat alle kinderen verkleed zijn in de sfeer van Flower Power. Er zijn een aantal prijzen voor wie het mooist verkleed is. Het wordt een mooie parade door het dorp. Vanaf het vierde leerjaar kunnen kinderen ook meefietsen in de stoet.

Om 18.30 uur start een stratenloop. Vanaf 20 uur is er een avondwedstrijd tussen acht plaatselijke verenigingen. Nadien worden om 22 uur vanop een brandweerwagen bloemen gegooid. Als afsluiter is er vuurwerk.