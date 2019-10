Winkel Koerse verloopt vlekkeloos onder herfstzonnetje Erik De Block

08 oktober 2019

18u53 2 Ledegem Winkel Koerse is opnieuw een volksfeest geworden. De weersomstandigheden vielen dan ook goed mee. Het regende niet en het was in de loop van de namiddag zelfs een aangename zeventien graden. Bokskampioen Delfine Persoon nam ook mee aan de koers, in een dubbele sulky. Net als burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) trouwens. Hij ging voor de eerste keer het duel aan tegen zijn Duitse collega Michael Stickeln uit Warburg, waarmee Ledegem al twintig jaar verbroederd is.

“Alles is perfect verlopen”, lacht de burgemeester. “De opkomst is vergelijkbaar met andere jaren, ongeveer 5.000 bezoekers dus. Er komen nog veel mensen na het werk. Vroeger nam mensen een dag verlof op Winkel Koerse, nu nemen ze ’s anderendaags verlof.” In de feesttent stond er dan ook een wijn- en champagnebar. Aan de overkant waren alle wedstrijden te volgen op een groot scherm. Daar konden de bezoekers volgen hoe bokskampioene Delfine Persoon (34) deelnam in een dubbele sulky. Ze zat achteraf te glunderen. “Het was een toffe ervaring, ik heb er alvast van genoten en met een ervaren jockey als Wim Mulier kon het niet verkeerd gaan.”

Een andere blikvanger waren de twee wedstrijden met negen boerenpaarden. Tussendoor was er voor het eerste leerjaar een koers met zelfgemaakte paardjes. In Sint-Eloois-Winkel was er trouwens dinsdagnamiddag geen school. Ook woensdagvoormiddag niet.

Steunkaarten

Langs het parcours zit Henri Madou (79) ondertussen te genieten van het spektakel. Hij was jarenlang garagist in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel garagist. Acht jaar geleden is hij naar Roeselare verhuisd. “Mijn vader was vroeger meester-hoefsmid. Ik ben dus opgegroeid tussen de paarden van Winkel Koerse. Destijds trad er in elk café een orkest op, zat het bomvol en werd er gedanst. De paarden liepen tot het bijna donker was. De fabrieken in de regio Roeselare en Kortrijk sloten toen zelfs voor Winkel Koerse. Vroeger ging men ook van deur tot deur steunkaarten verkopen. Nu wordt alles betaald door sponsors.”

Dierenwelzijn

In aanloop naar Winkel Koerse versieren ook heel wat straten en wijken hun buurt. Elke deelnemende buurt werd gekoppeld aan een wijkburgemeester en dit jaar waren er maar liefst veertig. In de categorie ‘creatief’ gaf de jury de meeste punten aan de Olympialaan. De Kortrijksestraat won in de categorie ‘kindvriendelijk’, de Izegemstraat werd winnaar in de categorie ‘extreem’.

Dierenwelzijn en veiligheid voor iedereen blijven centraal staan organisatoren van de koninklijke vzw ‘De Paardekoers aan de Steene Molen’. “We trokken deze zomer met een volle bus bestuursleden, eigenaars van paarden en jockeys naar Warmond in Nederland”, zegt voorzitter Krist Vandemoortele. “Dat is bij onze noorderburen een van de meer dan dertig gemeenten waar ze elk jaar een gelijkaardige wedstrijd als Winkel Koerse organiseren. Het zat er piekfijn in elkaar en we hebben er veel bijgeleerd.” De organisatoren nemen op 8 november afscheid van hun clublokaal De Oude Smisse. Het wordt namelijk gesloopt en maakt plaats voor een flatgebouw.