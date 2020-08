Winkel Koerse is dan wel geannuleerd, de Winkel Koerse-champagne is er wel weer CDR

13 augustus 2020

18u09 1 Ledegem Voor het vierde jaar op rij pakt de Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen uit met een eigen huischampagne. De oplage is opnieuw beperkt en de champagnecapsules en etiketten uniek.

“Naast ons eigen en gekende Steene Molen-bier dat we in 2012 lanceerden, pakten we in 2017 voor het eerst uit met onze eigen Winkel Koerse-champagne”, vertellen voorzitter Krist Vandemoortele en pr-verantwoordelijke Geert Van Gheluwe. “We kozen daarbij voor wijnbouwer Raphaël Jonot en zijn echtgenote Marie-Christine Marchwicki uit Pouillon, tien kilometer van Reims. Daar hebben ze hun wijngaarden en produceren ze hun eigen champagne. Ze zijn op zijn minst gezegd vertrouwd met onze Winkel Koerse, want enkele winnaars gingen al naar huis met een door hen geschonken speciale Winkel Koerse magnumfles. Net als de voorbije jaren pakken we ook nu weer uit met een beperkt aantal flessen met een unieke champagnecapsule en een origineel etiket.”

Vijf jaar lang

En het blijft niet bij één etiket, het zijn er zelfs zes. “Zo kun je onder andere een etiket met Gerard de Garde in actie uit vervlogen tijden op de kop tikken, maar ook andere spannende beelden uit een van de voorbije 163 edities van Winkel Koerse. Wie een karton koopt, krijgt die zes verschillende etiketten gepresenteerd. We willen onze champagne minstens vijf jaar op een rij aanbieden aan de liefhebbers. Elk jaar met een andere capsule. In 2017, 2018 en 2019 kozen we voor wit, geel en blauw, terwijl dat dit jaar groen is. Rood volgt in 2021.”

Flessen bestellen

De champagne kost 25 euro per fles, zolang de voorraad strekt. Wie een karton koopt, betaalt 125 euro. Bestellen kan het best via mail naar vggs@skynet.be of op 0477/37.47.75 (Nadine) of 0476/50.65.63 (Geert). De flessen kunnen thuis geleverd worden na afspraak. “Onze Winkel Koerse-champagne kopen, is zeker een duwtje in de rug van onze organisatie, want door de coronaperikelen moesten we editie 2020 annuleren", besluiten Krist en Geert.