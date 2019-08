Winkel Koerse Champagne met zes verschillende etiketten, voor de eerste keer is er een afhaalmoment Erik De Block

29 augustus 2019

13u56 0 Ledegem De organisatoren van Winkel Koerse op kermisdinsdag 8 oktober verkopen voor het derde jaar op rij een eigen huischampagne. “Het gaat opnieuw om een beperkt aantal flessen met een eigen unieke champagnecapsule en een origineel etiket”, zegt voorzitter Krist Vandemoortele. “Het blijft niet beperkt tot één champagne etiket maar het zijn er liefst zes op een rij.”

“Eén van die etiketten is van de Ladies Run vorig jaar met Cameron Vandenbroucke. De andere etiketten zijn spannende beelden uit één van de voorbije 162 edities van Winkel Koerse. Wie een karton Winkel Koerse Champagne koopt, krijgt dan ook die zes verschillende etiketten. Het is de bedoeling om dit minstens vijf jaar op een rij aan te bieden aan de liefhebbers. Elk jaar met een andere capsule. Twee jaar geleden kozen we voor wit en vorig jaar voor geel. Dit jaar is het blauw. Groen en rood zullen nog volgen.”

De organisatoren werken samen met de champagneboeren Raphaël Jonot en Marie-Christine Marchwicki uit Pouillon, zo’n tien kilometer van Reims. De prijs van een unieke champagnefles bedraagt 25 euro. Wie een karton met de zes verschillende flessen koopt, betaalt 125 euro. Nieuw dit jaar is een afhaalmoment op vrijdag 6 september van 17 tot 20 uur in het lokaal café De Oude Smisse in de Gullegemsestraat.

Bestellen kan via mail: vggs@skynet.be of telefonisch: 0477/37.47.75.