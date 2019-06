Wijnterras viert zilveren jubileum Erik De Block

07 juni 2019

Tijdens de Batjes dit weekend in Ledegem behoort het wijnterras in het Peereboomshuis in de Menenstraat jaarlijks tot de blikvangers. Het is ondertussen vijfentwintig jaar geleden allemaal begonnen. Drie jaar geleden verhuisden ze naar de huidige locatie.

Het Davidsfonds koos dit jaar als thema voor Zuid-Frankrijk. “Naast de beste wijn, het echte Franse pintje en lekkere niet-alcoholische drank gaan we ook de meest verfijnde Franse hapjes serveren”, zegt voorzitter Philip Baert. “Voor het eerst wordt zelfs een roséwijn uit de streek geserveerd. Daarmee gaan we in op de vraag van de bezoekers de vorige jaren.”

Het wijnterras is open op zaterdag van 16 tot 23 uur, zondag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 22 uur.