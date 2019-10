Werkgroep zwerfvuil zoekt vrijwilligers Erik De Block

06 oktober 2019

14u14 1 Ledegem De gemeente Ledegem gaat op zoek naar nieuwe vrijwilligers om te helpen zwerfvuil opruimen. Maandag 7 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis is er een infomoment.

“Ook in onze gemeente zijn er nog altijd problemen met zwerfvuil en sluikstorten”, zegt eerste schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Samen met onze inwoners willen we deze problematiek aanpakken. In de eerste plaats willen we de bevolking sensibiliseren. Anderzijds zullen we proberen het opruimen van zwerfvuil op de meest vervuilde plaatsen te coördineren. Vervuilers die op heterdaad betrapt worden, krijgen steevast een GAS-boete. Op deze manier hopen we samen te zorgen voor een propere gemeente.”