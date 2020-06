Wegkussens komen los door hitte en moeten weggenomen worden VHS

24 juni 2020

De brandweer kreeg woensdagavond een ongewone klus voorgeschoteld. Langs de Lendeleedsestraat in Sint-Eloois-Winkel kwamen enkele wegkussens los die in het midden van het rijvak liggen met de bedoeling de snelheid van het verkeer wat te temperen. Door de hitte begonnen delen van de wegkussens te schuiven en dat veroorzaakte een gevaarlijke situatie. Daarom besloot de brandweer om twee wegkussens op het rijvak richting Sint-Eloois-Winkel weg te nemen. Er zal nu bekeken worden hoe dergelijke situatie in de toekomst kan vermeden worden.