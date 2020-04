Webcam aan containerpark in Rollegem-Kapelle,

handig om vooraf te zien hoe druk het is Erik De Block Hans Verbeke

07 april 2020

10u34 0 Ledegem Vanaf vandaag mogen de recyclageparken opnieuw de deuren openen. Dat zal gebeuren onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De afvalintercommunale I.V.I.O. heeft de nodige voorbereidingen getroffen om de toeloop in goede banen te leiden. Ook het gemeentebestuur van Ledegem heeft de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Vandaag opent het containerpark in de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle om 14 uur de deuren. Er is een webcam geïnstalleerd zodat de inwoners vooraf kunnen zien hoe druk het aan de ingang is.

Ook aan de containerparken van de afvalintercommunale Mirom Menen hangt overal een webcam. “In de gemeentelijke crisiscel werd de mogelijkheid besproken om één van de beveiligingscamera’s aan de technische loods om te schakelen naar een webcam”, vertelt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Mits enkele technische ingrepen slaagden we er vrij snel in om de beelden naar onze gemeentelijke website te sturen. Zo kunnen onze inwoners vooraf zien of het druk is aan het recyclagepark of niet. Het beeld wordt om de minuut automatisch ververst.”

De openingsuren blijven dezelfde als voor de sluiting. Het aantal bezoekers wordt beperkt. Er kan dus een lange wachtrij staan. Zeker de eerste dagen. Een handigheid is alvast dat de wachtrij te volgen is op een webcam via de website www.ledegem.be/ledegem/afval-en-recyclagepark/recyclagepark.