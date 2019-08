Walter en Christiane vieren 60-jarig jubileum Joke Couvreur

08 augustus 2019

Walter Vanneste (84) en Christiane Seys (81) werden naar aanleiding van hun 60-jarig jubileum ontvangen op het gemeentehuis van Ledegem. Beide geboren en getogen in Sint-Eloois-Winkel. Christiane komt uit een gezin met 3 boers en 2 zussen, 1 broer en 1 zus zijn spijtig genoeg overleden. Ze startte haar loopbaan in 1953 als toezichtster in een spinnerij Paul en Jos Laurent in Tourcoing.

Walter komt uit een groot gezin van 11 kinderen. Hij startte op 16 jarige leeftijd als schilder bij Albert Pattyn. Het kriebelde om zich als zelfstandig schilder te vestigen en vanaf 1964 baatten Christiane en Walter hun schilderszaak uit. Christiane maakte er toen de gordijnen. Ze stonden al die jaren garant voor hoogstaande afwerking en kwaliteit.

Eenmaal op pensioen volgde Christiane muziekles te Izegem en leerde er piano spelen. Samen zijn ze ook lid van de schaakclub De Torenwachters, Walter is er ondertussen 20 jaar bestuurslid waarvan 18 jaar secretaris. Tevens is hij ook reeds 13 jaar secretaris van de Heemkring ‘Wynckel-Capelle’ en 35 jaar in het bestuur van Wibac waarvan 20 jaar voorzitter.

Het koppel heeft 3 kinderen, Philippe, Johan en Myriam. Ondertussen zijn er ook al 6 kleinkinderen.