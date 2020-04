Vzw zamelt geld in voor operatie van chihuahua van jongetje met aangeboren hersenletsel: “Eamon en Meneer Dwiezel zijn onafscheidelijk” Charlotte Degezelle

08 april 2020

10u40 8 Ledegem De Oekense vzw Ruby’s Trust heeft een crowdfunding gelanceerd voor Meneer Dwiezel, de 5-jarige chihuahua van Eamon Reynaert (9) uit Sint-Eloois-Winkel. Het hondje heeft dringend een operatie aan beide achterpootjes nodig. De ouders van Eamon, die door het aangeboren hersenletsel van hun zoon al geconfronteerd worden met een zware zorgfactuur, kunnen die operatie echter niet betalen. “Eamon is in de wolken met het initiatief, want Meneer Dwiezel is zijn boezemvriend”, zegt mama Lieselotte Dupont.

“Het is hartverwarmend om Eamon en Meneer Dwiezel samen te zien. Ze zijn 24 uur op 24 samen. Dwiezel zit uren in een kinderzitje aan tafel als Eamon aan het spelen is, Eamon steekt hem in bad en ze slapen ook samen. Al vijf jaar zijn ze twee handen en vier pootjes op één buik”, gaat Lieselotte verder. “Maar Dwiezel heeft patella luxatie (losse knieschijven, red.) aan zijn achterpootjes. We weten al lang dat hij geopereerd moet worden, maar tot nu toe had hij er weinig last van. Het wordt echter steeds moeilijker en we willen niet dat hij afziet.”

Al zeventien operaties

Zo'n operatie kost 500 euro per poot, 1.000 euro in totaal, dus. Dat is veel geld, zeker voor het gezin van Eamon. “Eamon is geboren met een hersenletsel en zit in een rolstoel. Enkele weken geleden ging hij al voor de zeventiende keer in zijn jonge leven onder het mes. Er werd een Baclofenpomp ingeplant (die moet symptomen van ernstige spasticiteit verlichten, red.)”, vertelt Lieselotte.

Die operaties kosten veel geld en daarnaast neemt Eamon ook dure medicatie. Onlangs verhuisde het gezin naar een gelijkvloerse woning, die ook nog aangepast moet worden aan Eamons noden. “We hebben voor Eamon recht op een persoonlijke-assistentiebudget van 34.000 euro, maar staan nog altijd op de wachtlijst”, gaat Lieselotte verder. “Financieel is het niet makkelijk voor ons en die factuur van 1.000 euro voor Meneer Dwiezel kunnen we gewoon niet betalen.”

Paaseitjes

Maar dat was buiten Christine Pieters van de Oekense vzw Ruby’s Trust - een vzw die dieren helpt - gerekend. “Ik ken Lieselotte en Eamon al lang. Lieselotte komt me af en toe wat helpen als ze thuis even wil ontsnappen. Het is een sterke vrouw met een schat van een zoon die stapelgek is op zijn hondje. Daarom gaan we paaseitjes verkopen. We hopen in een maand aan die nodige 1.000 euro te raken. We verkopen zakjes paaseitjes voor vier euro en storten al het geld door naar de dierenarts van Dwiezel.”

”Aanvankelijk was mijn man wat bezorgd. Er was onlangs nog een benefiet voor Eamon en nu weer dit voor zijn hond”, pikt Lieselotte in. “Maar als we zien hoe Eamon straalt als hij met Dwiezel speelt, weten we eigenlijk genoeg. We moeten het aanbod van Christine met beide handen grijpen en zijn iedereen die steunt nu al dankbaar.”

Paaseitjes bestellen kan op de Facebookpagina van Ruby’s Trust. Je stort het geld op rekeningnummer BE23 1030 4723 1691. Op datzelfde rekeningnummer zijn ook giften voor Meneer Dwiezel en Eamon welkom.