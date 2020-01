Vrouw met bijna 4 promille betrapt achter het stuur: drie maanden rijverbod en twee jaar alcoholslot VHS

15 januari 2020

18u29 0 Ledegem Een vrouw uit Ledegem mag van de politierechter drie maanden niet rijden nadat ze dronken achter het stuur werd betrapt. Er wacht V.N. ook een alcoholslot voor twee jaar.

N. werd in de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel tegengehouden door de politie omdat ze haar veiligheidsgordel niet droeg. De inspecteurs merkten echter onmiddellijk dat de vrouw gedronken had. N. liet bijna vier promille alcohol in het bloed optekenen. De vrouw, die in het verleden al werd veroordeeld voor rijden onder invloed, moest haar rijbewijs onmiddellijk afgeven voor vijftien dagen. Haar advocaat ontkende de feiten niet, maar vroeg de rechter mild te zijn omdat zijn cliënte het niet breed heeft.

De rechter veroordeelde de vrouw niet alleen tot een rijverbod van drie maanden, maar gaf haar ook een boete van 1.600 euro. Als ze haar rijbewijs terug wil, moet ze eerst slagen voor het theoretisch en het praktisch rijexamen. Daarnaast wachten haar ook medische en psychologische proeven. De rechter legde de vrouw ook voor twee jaar een alcoholslot op.