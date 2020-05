Vrijwilligers verdelen vanaf 16 mei gratis mondmaskers in Ledegem Erik De Block

15 mei 2020

11u42 0 Ledegem In Ledegem en de deelgemeenten worden vanaf zaterdag 16 mei van huis tot huis de gratis herbruikbare mondmaskers verdeeld. Samen met veertien gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen tekende Ledegem in voor de groepsaankoop.

Elke inwoner boven de 12 jaar krijgt een mondmasker. Het zou moeten lukken om tegen uiterlijk woensdag 20 mei alles te bussen. Vrijwilligers staan in voor de bedeling. De inwoners worden gevraagd de brievenbussen leeg te maken zodat er voldoende ruimte is voor de enveloppen. In de mondmaskers hoeft geen extra filter omdat ze gezien hun dikte al voldoende filteren. De gemeentebesturen betalen de kosten van deze mondmaskers, de provincie komt één euro per mondmasker tussen.