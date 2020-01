Vreemde geur bij slapengaan blijkt voorbode van brand in garage VHS

17 januari 2020

04u41 0 Ledegem In de Stijn Streuvelslaan in Ledegem is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken in de rijwoning van de familie Decancq. De brand woedde in de garage en veroorzaakte daar behoorlijk wat schade. Omdat er geen elektriciteit meer is, moeten de bewoners noodgedwongen tijdelijk elders verblijven.

Bij het slapengaan, rond half één, hadden de bewoners al een vreemde geur waargenomen. Rond drie uur sloegen ze alarm, toen de elektriciteit was uitgevallen. Brandweerlui van de posten Ledegem, Gullegem en Menen repten zich ter plaatse. Bij aankomst merkten ze dat de brand zich situeerde in de garage. “De verbindingsdeur naar de woning was dicht zodat de brand bij gebrek aan zuurstof doofde”, zegt Peter Lecompte, postoverste in Ledegem. “Om bij de brandhaard te kunnen, moesten we echter de poort een klein beetje openen. Daardoor was er een toevoer van zuurstof die het vuur weer deed oplaaien. Daar waren we op voorzien en binnen de kortste keren was het vuur neergeslagen en de brand onder controle.” De grootste schade situeert zich op de plaats waar de brand ontstond: aan of in de onmiddellijke omgeving van de elektriciteitskast. “Maar het is voorlopig raden naar de oorzaak”, zegt Lecompte. Het huis waar de brand uitbrak, ligt vlak naast een woning die enkele jaren geleden ook al zware schade opliep bij een brand.