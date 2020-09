Vrachtwagen ramt auto tijdens laatste les voor rijexamen: vader en zoon ongedeerd VHS

22 september 2020

19u08 0 Ledegem Een 18-jarige leerling-bestuurder uit Sint-Eloois-Winkel heeft dinsdag z’n praktisch rijexamen niet kunnen afleggen omdat hij ’s morgens in Kortrijk werd aangereden. De jongeman en z’n begeleider bleven ongedeerd maar hun auto is fel beschadigd.

Het ongeval gebeurde op de verkeerswisselaar ’t Ei in Kortrijk. “Mijn zoon reed correct maar werd aangetikt door een vrachtwagen die moest invoegen en ons niet gezien had”, vertelt de vader van de jongeman. “Onze Volkswagen Polo raakte uit balans en ging dwars, met de bestuurderskant tegen de voorzijde van de vrachtwagen. Het duurde nog twintig meter voor de chauffeur er in slaagde om tot stilstand te komen. Intussen duwde het gevaarte ons wagentje almaar verder. Dat was redelijk hallucinant. Als inzittende ben je machteloos, je kan alleen maar hopen dat het goed afloopt.”

Rijexamen verplaatst

Vader en zoon kwamen er met de schrik vanaf. “De trucker probeerde de schuld nog in onze schoenen te schuiven maar gelukkig was er een getuige die na het ongeval is gestopt”, zegt de vader. “Mijn zoon en ik waren erg onder de indruk. Het rijexamen hebben we moeten afzeggen. Geen goed idee om er na zo’n ongeval nog aan te beginnen. De auto is bovendien flink beschadigd, mogelijk is hij zelfs helemaal verloren.” Het rijexamen van de jongeman werd intussen met enkele dagen verplaatst.