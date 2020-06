Vers hooi vat spontaan vuur in loods in Ledegem LSI

16 juni 2020

15u41

Bron: LSI 0 Ledegem Op een runderfokkerij in Ledegem is dinsdag iets voor de middag brand ontstaan in een loods. Vers opgeslagen hooi vatte er spontaan vuur en dreigde ook het gebouw zelf aan te steken. De eigenares kon erger voorkomen.

De eigenares van het landbouwbedrijf langs de Sint-Eloois-Winkelstraat merkte rook en een brandgeur op in de loods. Ze zag ook dat vers opgeslagen balen hooi zwart begonnen te kleuren. Ze verwittigde meteen de brandweer maar talmde niet om met een verreiker tal van balen hooi naar buiten in een weide te brengen. Daar kon de brandweer van de zone Fluvia de balen blussen. Op die manier kon schade in de loods worden vermeden.