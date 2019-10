Verdachte Litouwer opgepakt maar weer vrijgelaten LSI

Bron: LSI 0 Ledegem In de nacht van woensdag op donderdag is in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) een verdachte Litouwer uit Knokke opgepakt. Na verhoor mocht hij donderdag opnieuw de cel verlaten.

Rond 2.30 uur merkten passanten in de Izegemsestraat een man op die in voortuintjes liep. Ze verwittigden de politie van de zone Grensleie, die snel ter plaatse was. Een nachtpatrouille kon de verdachte man, een Litouwer uit Knokke in een voertuig met Engelse nummerplaat, oppakken. Volgens het parket kon de man tijdens zijn verhoor een plausibele uitleg geven voor zijn aanwezigheid waardoor hij na het verhoor opnieuw vrijgelaten werd. Hij kon niet meteen met recente inbraken gelinkt worden.