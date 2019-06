Veel muziek en eierwerpen tijdens Batjesweekend Erik De Block

07 juni 2019

14u28 0 Ledegem De plaatselijke afdeling van Unizo Ledegem organiseert dit weekend met de steun van het gemeentebestuur de jaarlijkse Batjes.

Jeugdhuis Den Traveir pakt zaterdag vanaf 14 uur uit met een Batjesfestival. Met eerst een programma voor de kleinsten. Nadien treden vijf bands op. Bij Creme Cru is het genieten van gepersonaliseerde frisco’s en ambachtelijk roomijs. De Speelhoed zorgt voor een speelstraat met gekke fietsen, gocarts, steps en een wedstrijd gatenkaas.

De koninklijke harmonie Sint-Cecilia stapt vanaf 16.30 uur door de straten. Dansstudio Flex zorgt zaterdagnamiddag voor een optreden op het podium aan jeugdhuis Den Traveir. Aan café De Sportwereld treden De Notenkrakers op.

Zondag, op Vaderdag, vanaf 11 uur verzorgt accordeonist Marino Punk in café De Sportwereld een aperitiefconcert. Een specialleke wordt alvast het kampioenschap eierwerpen in café de Sportwereld. Er is ook een gratis snoepworp voor alle kinderen in het Smulstation. Om 18 uur treden The Wilfrieds op in café De Sportwereld, om 19 uur folkrockgroep Blunt in Sportkaffee.