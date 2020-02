Exclusief voor abonnees Van de koersfiets naar de boksring, het onwaarschijnlijke verhaal van Zico Waeytens: “Ik heb me mijn overstap nog niet beklaagd” Ex-profrenner staat wel nog als gladiator op affiche Kuurne-Brussel-Kuurne LSI

28 februari 2020

12u09

Bron: LSI 0 Ledegem West-Vlaanderen kan zich op zondag 1 maart weer vergapen aan de blinkende benen en glimmende fietsen van profrenners tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne. Wie deze keer echter niet meer aan de start zal staan, is Zico Waeytens (28). De Ledegemnaar ruilde deze winter zijn fiets in voor een paar bokshandschoenen. Maar helemaal afwezig zal hij toch niet zijn. Hij staat namelijk als gladiator op de affiche van de Kuurnse wielerklassieker en hij zal het startschot geven.

Heb je het nog niet voelen kriebelen?

“Neen, ik heb het wielrennen nog niet gemist. Ik kon het niet meer opbrengen om telkens terug te keren na blessures. Me opladen om misschien toch niet meer met de besten te kunnen wedijveren, was te moeilijk geworden. Ik heb nog veel contact met renners, zoals Yves Lampaert en John Degenkolb, maar ik ben nu volledig gefocust op het boksen. Ik heb me mijn overstap nog niet beklaagd. Ik ben in de bokswereld goed ontvangen.”

