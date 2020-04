Uniek concept van vier bedrijfsunits met daarop appartementen, “we gaan voor stijlvol en betaalbaar wonen en werken in de dorpskern van Rollegem-Kapelle” Erik De Block

22 april 2020

11u47 0 Ledegem Garage Decocars lvngs de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle verhuist tegen normaliter deze zomer naar een nieuwbouw in Roeselare. Projectontwikkelaar Francis Ghekiere uit Ruddervoorde kocht de gebouwen en gronden. Een deel wordt behouden en een ander deel afgebroken. “Er komen vier bedrijfsunits met daarop appartementen”, vertelt Francis Ghekiere. “Het gaat om een innoverend en uniek concept.”

De ligging centraal in de driehoek Roeselare-Kortrijk-Menen is een extra troef. “Sowieso zal er vraag zijn naar die bedrijfsunits”, zegt de initiatiefnemer. “Eén unit komt aan de straatzijde, de drie andere op het binnenterrein. De oprit tussen de garage en de oude showroom rechts wordt verbreed. Het is er nu zes meter, in de toekomst wordt dat het dubbele. De oude showroom en woning rechts aan de straatzijde worden gesloopt.”

De site van Decocars in de Roeselarestraat is te klein geworden. Zaakvoerders Dries De Cock en Emmely Seurynck kochten een hectare grond langs de Rijksweg in Roeselare, naast het kruispunt met de Oekensestraat. Decocars is dealer van het merk Ssangyong.

De projectontwikkelaar diende bij de gemeente een aanvraag voor een bouwvergunning in. “Door het coronavirus is de behandeling van die aanvraag vertraagd”, aldus Francis Ghekiere van de nv RED Morpho. “Ik verwacht dat dit tegen half mei in orde komt. Qua timing voor de realisatie is het momenteel door corona koffiedik kijken.”

De prijs van de bedrijfsunits varieert van 339.500 tot 427.550 euro, inbegrepen een appartement op het verdiep. De bedrijfsunit aan de straatzijde is de kleinste en de goedkoopste. De totale oppervlakte van die nieuwbouw is in totaal 290 vierkante meter. Het appartement is 130 vierkante meter groot.

De oppervlakte van de drie andere bedrijfsunits is 225 vierkante meter, voor het appartement is dat 150 vierkante meter. De bedrijfsgebouwen vooraan met onder meer een klassevolle, ruime woning en showroom staan te koop. Eveneens een weide van 1.500 vierkante meter.

“We gaan voor stijlvol en betaalbaar wonen en werken in de dorpskern van Rollegem-Kapelle”, benadrukt Francis Ghekiere. “We willen aan het concept een huiselijk uitzicht geven. Weg van de dagelijkse stress van woon-werk-school-verkeer. Met rustgevende verzichten op groen en landbouwgebied. Er komt een verzorgde groenaanleg. Niet onbelangrijk zijn ook de privacy en veiligheid binnen afgesloten terrein.”