Uitzendkracht verliest twee vingers, zaakvoerder van houtbewerkingsfirma riskeert 4.800 euro boete Siebe De Voogt

11 oktober 2019

14u41 0 Ledegem De 42-jarige zaakvoerder van houtbewerkingsfirma Lauwers uit Ledegem riskeert in de Brugse rechtbank een boete van 4.800 euro, waarvan 1.600 met uitstel, voor een arbeidsongeval. Een 22-jarige uitzendkracht verloor daarbij twee vingers.

Het slachtoffer was op 30 mei 2017 als uitzendkracht aan de slag met de afkortzaagmachine, toen hij met zijn linkerhand onder het zaagblad terecht kwam. De twintiger verloor zijn ringvinger en pink. “Het onderzoek op de werkvloer bracht verschillende inbreuken aan het licht”, vertelde de arbeidsauditeur vrijdagmorgen. “De bewegende delen van de machine waren niet afgeschermd en het bedrijf had onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico’s.”

Zaakvoerder D.L. (42) hangt een boete van 4.800 euro boven het hoofd, waarvan 1.600 met uitstel. De verdediging vraagt deels de vrijspraak en wil voor de rest van de tenlasteleggingen de opschorting van straf. “Nergens in het dossier zit bewijs dat de zaakvoerder onzorgvuldig gehandeld heeft. Het slachtoffer heeft op een vreemde manier manueel met de machine gewerkt. Die afkortzaag was in 2012 grotendeels geautomatiseerd, waardoor manueel werk niet meer nodig was. Na het ongeval werd de machine overigens niet meer gebruikt en heeft het bedrijf een andere gekocht.” Vonnis op 8 november.