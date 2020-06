Twintiger valt in slaap en ramt twee geparkeerde voertuigen LSI

21 juni 2020

12u45

Bron: LSI 14 Ledegem Langs de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) is een 20-jarige automobilist zaterdagnacht met zijn bestelwagen tegen twee geparkeerde voertuigen geknald. Hij bleef zelf ongedeerd.

Het ongeval vond rond 1.45 uur plaats. Jochen L. uit Ledegem viel in slaap achter het stuur en week van zijn rijvak af. Met zijn Mercedes Vito knalde hij tegen de Mercedes van Jared Foulon en een Kia van een buur. De materiële schade was groot. De betrokken voertuigen moesten één voor één getakeld worden. Volgens buurtbewoners was de automobilist ook onder invloed van alcohol.