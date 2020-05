Twee woonzorgcentra organiseren bedevaart in eigen tuin want op bedevaart naar de basiliek in Dadizele kan niet Erik De Block

08 mei 2020

13u52 1 Ledegem Door de coronacrisis is de Meimaand Mariamaand in het bedevaartsoord Dadizele dit keer compleet anders. De horeca moet verplicht sluiten en pastoor André Monstrey moest een honderdtal groepen annuleren. Waaronder heel wat bewoners van woonzorgcentra. Maria’s Rustenhove Dadizele en het woonzorgcentrum Rustenhove Ledegem bleven alvast niet bij de pakken zitten en kwamen met een subliem idee op de proppen.

“Als we niet op bedevaart kunnen naar de basiliek van Dadizele, dan brengen we Maria een beetje dichter bij ons”, klinkt het in het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. “Donderdagnamiddag gingen we op bedevaart per afdeling in onze tuin aan de zelfgemaakte grot. Wat door de bewoners en hun familie uitermate werd gewaardeerd.”

In Maria’s Rustoord Dadizele gaat men volgende week per afdeling op bedevaart in de eigen tuin. “Op vraag van enkele bewoners gaat er in beperkte groep een stil moment door.”, klinkt het daar. “We fleuren alvast onze kleine grot in de binnentuin wat op.”