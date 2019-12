Twee ruiten ingegooid van café Torreke VHS

12 december 2019

18u10 0 Ledegem Een onbekende heeft woensdagavond en -nacht, met enkele uren verschil, twee ruiten ingegooid van café Torreke, op de Plaats in Ledegem. De uitbaatster vermoedt dat het vandalisme het werk is van iemand tegen wie ze eerder klacht had ingediend.

Het café was nog open toen woensdagavond laat, rond half twaalf, een eerste ruit aan diggelen vloog. Uitbaatster An Meulemeester belde de politie en die kwam langs voor vaststellingen. Maar enkele uren nadien was het weer van dat en sneuvelde een ander raam.

Net zoals de eerste keer, werd met een steen gegooid. De uitbaatster is al enkele weken het slachtoffer van pesterijen. Die begonnen nadat haar handtas was gestolen en ze klacht indiende tegen de vermoedelijke dader.