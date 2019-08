Twee festivalgangers maken hun entree op Cirque Magique met skydive: “Een beter verjaardagscadeau had ik me niet kunnen wensen” Sam Vanacker

04 augustus 2019

12u25 1 Ledegem Kimberley Robyns en Naomi Degroote uit Oostende hebben zaterdag een bijzondere entree gemaakt op de vijfde editie van dancefestival Cirque Magique in Ledegem. De twee vriendinnen sprongen op vier kilometer hoogte uit een vliegtuig en landden op het festivalterrein met een parachute.

Naar aanleiding van de jubileumeditie van Cirque Magique pakte de organisatie uit met enkele nieuwigheden. Zo kregen twee van de vijf podia een nieuwe look, werd er extra ingezet op randanimatie en werden de tickets zelfs een stukje goedkoper dan vorig jaar. Nog nieuw is dat de organisatie een samenwerking op poten zette met de nabijgelegen skydiveclub van Moorsele. Via een facebookwedstrijd kregen twee festivalgangers de kans om vanuit de lucht op het festivalterrein te landen. “De skydiveclub was al langer vragende partij om met enkele ervaren leden boven het festivalterrein uit een vliegtuig te springen en op een veld achter het podium te landen”, weet communicatieverantwoordelijke Mathilde Van Vaerenbergh. “Zo is de bal aan het rollen gegaan en ontstond het idee om twee duosprongen te verloten.”

Slechts een vrij weekend in de zomer

Kimberley Robyns (35) en Naomi Degroote (30) kwamen als winnaars uit de bus. Van de 14.000 bezoekers van het festival kwamen zij zaterdag niet langs de toegangspoorten op het terrein aan. Omstreeks 17 uur stonden de dames klaar op het vliegveld van Moorsele voor de ervaring van hun leven. Betere kandidates had het lot niet kunnen kiezen, zo blijkt. “We werken allebei in restaurant ‘t Zeezotje in Oostende”, zegt Kimberley. “In de zomerperiode hebben we welgeteld één vrij weekend en we beslisten om samen naar Cirque Magique te gaan. Bovendien viert Naomi morgen (zondag-red.) haar dertigste verjaardag. Toen ik op facebook zag dat er een skydive werd verloot, schreef ik ons meteen in. Het ideale verjaardagscadeau voor Naomi.”

Geen tijd voor paniek

Voor Kimberley is het niet de eerste keer dat ze uit een vliegtuig springt, maar voor Naomi wel. “Laat ons hopen dat ik mijn dertigste verjaardag haal”, lacht ze. “Ik ben zenuwachtig, maar zo’n kans kon ik niet laten liggen. Anderzijds is het een duosprong, dus is het een kwestie van vertrouwen op je partner. Veel keuze heb je niet.” Twintig minuten later springen de horecacollega’s van op 13.500 voet uit het vliegtuig boven het festivalterrein. De landing verloopt vlot. Van zodra de parachutes af zijn vliegen de meisjes elkaar in de armen. “Zot. Een beter verjaardagscadeau had ik me niet kunnen wensen. Voor ik het goed en wel besefte waren we die deur uit”, vertelt Naomi enthousiast. “Tijd om te panikeren of te twijfelen had ik niet. Een fantastische ervaring die ik iedereen kan aanraden. En het zicht over het terrein was fantastisch. Het weekend kan niet meer stuk.”