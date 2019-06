Transportwagentje vat vuur bij autobedrijf LSI

01 juni 2019

12u18

Bron: LSI 0 Ledegem Op de parking van een autobedrijf langs de Provinciebaan in Ledegem is zaterdagvoormiddag rond 11.15 uur een gemotoriseerd transportwagentje uitgebrand.

Het vuur ontstond in het autobedrijf zelf toen men de motor van het wagentje nog even wou doen draaien. Toen er rook opsteeg, slaagde men er nog in het uit het bedrijf tot op de parking te rijden. Daar kon het door de toegesnelde brandweer snel worden geblust. Er raakte niemand gewond.