Traiteurszaak gooit het roer om en start met drive-in voor afhaalgerechten Hans Verbeke

19 maart 2020

18u34 18 Ledegem Creatief blijven ondernemen in crisistijden, dat is wat flink wat handelaars doen nu het coronavirus zo hard toeslaat. Céline Desmet en haar mama Els Viaene van traiteurszaak Célideux, zijn daar een goed voorbeeld van. “We veranderden het geweer van schouder en verkopen nu artisanale afhaalgerechten in een drive in-systeem. En dat werkt.”

De (mogelijk voorlopig) zachte lockdown waarin ons land zich bevindt, is ook slecht nieuws voor de traiteurs, voor wie het voorjaar traditioneel een topperiode is. “Communies, familiefeestjes, huwelijken, noem maar op”, zegt Céline Desmet. Samen met haar mama Els Viaene runt de 23-jarige vrouw in Sint-Eloois-Winkel het traiteursbedrijfje Célideux. “Het regende annulaties”, vertelt de jonge onderneemster. “Daarom beslisten we om ons volledig te concentreren op artisanale afhaalgerechten, om mensen een pasklare oplossing te bieden in deze moeilijke tijd. Klanten die een gerecht komen afhalen voor iemand uit hun buurt, belonen we bovendien met een lekkere attentie.”

Zonder uitstappen

Omdat Céline en Els de jongste dagen aanvoelden dat steeds minder mensen fysiek hun winkel binnenstapten, zochten ze prompt naar een oplossing. “Klanten beperken hun verplaatsingen en winkelen het liefst met zo weinig mogelijk contact. Daarom kwamen we op het idee om onze foodtruck en onze kleine bestelwagen in te schakelen. Het systeem is eenvoudig: mensen bestellen en betalen online, vullen in wanneer ze willen komen afhalen en wij zorgen ervoor dat alles klaar staat. De mensen hoeven zelfs niet meer uit te stappen. Gewoon voorrijden, stoppen en ons de gerechtjes in de wagen laten stoppen.”

Nauwelijks wachttijden, gewoon ophalen en thuis alleen maar blije gezichten.” Els Vansteenkiste

Gezonde oplossing

Els Vansteenkiste uit Rumbeke is één van de klanten die donderdagnamiddag komt aanschuiven om een bestelling op te halen. “Met twee kinderen thuis en een job die nogal wat energie vraagt, is het niet simpel om alles geregeld te krijgen”, legt ze uit. “Ik kwam hier vroeger al maar nu nog net iets meer. Die afhaalgerechtjes bieden niks dan voordelen. Ze zijn gezond en dus ook ideaal voor de kinderen. De tijd die ik aan de verplaatsing hang, weegt niet op tegen het feit dat ik zelf niks moet klaarmaken. En hier hoef je nauwelijks te wachten. Gewoon ophalen, meer niet. En thuis zie ik alleen maar blije gezichten.”