Thijs Lecompte is nieuwe voorzitter jeugdraad Erik De Block

02 oktober 2019

15u11 0 Ledegem Tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad in Ledegem werd Thijs Lecompte verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Stijn Vandromme op. Thijs woont in Sint-Eloois-Winkel en was vijf jaar leider bij KSA Sint-Elooi.

Hij was in die periode afgevaardigde van zijn vereniging in de jeugdraad. Sinds vorig jaar is Thijs onafhankelijk lid. Als voorzitter wil hij vooral luisteren naar de noden van de jeugdverenigingen en daarop inspelen. Daarnaast is het zijn ambitie om zaken te organiseren voor jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging.

De algemene vergadering bestaat naast afgevaardigden van de erkende jeugdverenigingen ook uit vertegenwoordigers van de scholen en onafhankelijke jongeren tussen de zestien en dertig jaar.