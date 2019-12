Sven Nys geeft donderdag een lezing Erik De Block

03 december 2019

13u07 0

Op uitnodiging van het Davidsfonds Ledegem is er donderdagavond 5 december om acht uur in GC De Link in Sint-Eloois-Winkel een lezing door gewezen veldrijder Sven Nys. De vele ervaringen die Sven Nys op deed tijdens zijn sportcarrière zijn de basis voor de lezing. Daarin geeft hij een overzicht van zijn lange carrière, met aandacht voor de factoren die belangrijk en vooral motiverend geweest zijn voor de opbouw naar en de realisatie van steeds nieuwe uitdagingen. In zijn verhaal komen de belangrijkste elementen aan bod zoals teamwork, intrinsieke motivatie, focus en gedrevenheid. Dit alles wordt rijkelijk geïllustreerd met heel concrete voorbeelden, filmpjes en foto’s.

Tickets kosten in voorverkoop veertien euro en aan de ingang zestien euro. Leden van het Davidsfonds genieten een korting van vier euro. Meer info: www.davidsfonds-ledegem.be.