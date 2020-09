Studenten uit kwetsbare gezinnen krijgen Ledegembonnen Erik De Block

09 september 2020

16u23 3 Ledegem De gemeente Ledegem zet tijdens de coronacrisis maximaal in op steun voor de inwoners. Zo krijgen studenten uit het secundair en hoger onderwijs een sociale toelage van 100 en 200 euro. De OCMW-raad keurde hiervoor een reglement goed.

Het bruto belastbaar inkomen is bepalend. “De ouders moeten een aanvraag doen”, aldus schepen Wally Corneillie (CD&V/VD). “We richten ons op gezinnen die geen al te ruim inkomen hebben. De toelage wordt uitbetaald in de vorm van Ledegembonnen. Het is koffiedik kijken hoeveel aanvragen we gaan krijgen. De toelage is een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen.”

Fractieleider Caroline Seynhaeve (sp.a) is van oordeel dat er meer mocht worden voorzien, ook voor kinderen uit het basisonderwijs. “Dat is populistisch”, reageerde burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Studenten uit het secundair onderwijs wegen financieel het meest op kwetsbare gezinnen.”

Schepen Wally Corneillie kon de opmerking van Seynhaeve alvast niet smaken. “Met deze toelage zijn we uniek, socialistischer dan dit kan niet”, liet hij horen. Hij gaf ook nog mee dat het Sociaal Huis geen enkele aanvraag kreeg van een kansarm gezin om voor het afstandsonderwijs een laptop te gebruiken. Wie dat wenst, kan hiervoor nog altijd terecht bij het OCMW.