Student wint de Vlaamse Scriptieprijs, voor zijn eindwerk schreef Jarne Pollie over racisme in het voetbal Erik De Block

22 december 2019

14u00 0 Ledegem Student Jarne Pollie (21) uit Ledegem won de Vlaamse Scriptieprijs 2019. De prijsuitreiking vond zaterdag in Mechelen plaats. Aan de hogeschool Howest Kortrijk volgde Jarne Pollie een opleiding bachelor Journalistiek. Voor zijn eindwerk schreef hij over racisme in het voetbal. Voor de Vlaamse Scriptieprijs waren er maar liefst 557 inzendingen. Daarvan werden er vijf weerhouden. De jury beoordeelde de inzendingen op nieuwswaarde, journalistieke bruikbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit.

Naast trofee De Gouden Hersenen ging hij ook naar huis met een mooie geldprijs van 2.500 euro. Winnaar Jarne Pollie volgt niet alleen het voetbal in binnen- en buitenland. Hij speelt bij de beloften van derdeprovincialer Olympic Ledegem. De jury was onder de indruk van zijn groei tijdens zijn bachelorproef en de keuze om concrete aanbevelingen te doen op basis van zijn bevindingen. Want volgens Jarne Pollie ligt de bal in het kamp van de clubs en de spelers zelf. “Leg de wedstrijd stil, verlaat als speler het veld meteen wanneer er zich racisme voordoet, ga zelf op zoek naar de schuldigen en ga samen op zoek naar een gepaste straf”, geeft de winnaar aan.

Jarne Pollie stond al vaak met spelers met een andere huidskleur op een voetbalveld. “Het choqueerde me om racistische uitlatingen te horen en te zien wat die verwijten bij hen teweegbrachten”, aldus de winnaar.

Er kroop alvast heel veel tijd in zijn eindwerk. Zo trok hij onder meer naar eersteklasser Standard Luik voor een interview met Paul-José Mpoku en zocht hij uit hoe de eersteklasseclubs in België racisme in het voetbal proberen te bestrijden. Jarne roemt onder meer de aanpak van KV Kortrijk waar dergelijke supporters gestraft worden met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een asielcentrum.

Momenteel volgt Jarne Pollie een bijkomende opleiding. Hij studeert Toegepaste Gezondheidswetenschappen aan Howest in Brugge. Vanaf februari tot aan de zomer gaat hij als stagiair aan de slag bij Sporza.