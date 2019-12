Sportwagen duikt in gevel van woning: weduwe (67) weggeslingerd Hans Verbeke

21 december 2019

03u54 3 Ledegem Marie-Rose Bostyn (67) uit Ledegem is vrijdagavond aan de dood ontsnapt toen een sportwagen pardoes in de gevel van haar woning reed. Dat gebeurde na een roekeloos inhaalmanoeuvre op luttele meters voor een kruispunt. “Mijn moeder werd met zetel en al weggekatapulteerd”, zegt zoon Bart. “Ze had morsdood kunnen zijn.”

Een Renault Clio RS reed vrijdagavond vanuit Moorsele via de Wevelgemstraat naar Ledegem. Kort voor het T-kruispunt met de Menenstraat, dichtbij de Plaats in Ledegem, haalde de bestuurder nog een auto in, van een vrouw die naar eigen zeggen 80 kilometer per uur reed. Daardoor had de sportwagen een nog veel te hoge snelheid om af te slaan naar rechts. De bestuurder probeerde dat toch maar het liep verkeerd. De Renault Clio RS belandde aan de overzijde van het kruispunt pardoes in de voorgevel van een woning.

Overal brokstukken

De klap was enorm, de schade navenant. Een deel van de gevel sneuvelde, de voordeur hing uit haar hengsels. Binnen in de woonkamer, achter de getroffen voorgevel, was Marie-Rose Bostyn nietsvermoedend tv aan het kijken. “Mijn moeder werd met zetel en al weggeslingerd”, zegt Bart Vandoorne, één van haar zonen. “Ze belandde aan de andere kant van de woonkamer en raakte gewond aan een voet. Moeder werd in een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ze was compleet in shock.” Overal in de woonkamer van de vrouw die vorig jaar haar echtgenoot verloor, liggen brokstukken.

Maatregelen nodig

De bestuurder van de Renault Clio RS en zijn passagier bleven zo goed als ongedeerd. Beiden werden ondervraagd door de politie. De sportwagen raakte zwaar beschadigd, mogelijk kan het voertuig niet meer worden hersteld. “Ah, het is al de zesde keer in drie jaar dat hier een ongeval gebeurt”, zegt Bart Vandoorne. “Sinds de vluchtheuvel op het kruispunt is weggenomen en het afslaan wat moeilijker is gemaakt door het verleggen van het tracé, is het hier nu en dan prijs. Het is niet de eerste keer dat het huis van ons moeder wordt aangereden.” Burgemeester Bart Dochy (CD&V) kwam een kijkje nemen. “Hier moeten maatregelen genomen worden”, zegt hij. “Zoveel ongevallen in amper drie jaar tijd is van het goeie teveel. Ik laat snel bekijken wat we hier kunnen aan doen.”