Spiegel afgekraakt, glas van voorlicht kapot geslagen VHS

11 november 2019

18u47 0

Karine M. uit de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel stelde maandagmorgen vast dat onbekenden de rechterzijspiegel van haar wagen hadden afgekraakt. Ook het glas van het voorlicht aan de linkerzijde was kapotgeslagen. De benadeelde had haar Peugeot 207 zondag achtergelaten op de parking naast haar woning. Er is voorlopig geen spoor naar de dader(s). De politie is een onderzoek gestart.